MP faz operação contra jogador do Juventude por suspeita de manipulação

Foram cumpridos dois mandados de busca, um na casa de Ênio e outro no Estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do jogador.

Em nota oficial, o Juventude informou ter conhecimento da operação do GAECO. O clube disse que "colaborou fornecendo os acessos necessários para ação tanto no estádio Alfredo Jaconi quanto no CT do Clube".

Nota oficial do Juventude

"O Esporte Clube Juventude informa que tomou conhecimento, na manhã desta terça-feira (20) e colaborou fornecendo os acessos necessários para ação do GAECO/MPRS, tanto no estádio Alfredo Jaconi quanto no CT do Clube.