Mauro Júnior conquista o Campeonato Holandês pela terceira vez e faz história com o PSV

Épico, incrível, inesquecível! São muitos os adjetivos que podem definir uma das reações mais espetaculares da história recente do Campeonato Holandês. E que teve Mauro Júnior como uma das peças-chave do elenco. O PSV confirmou o bicampeonato holandês em grande estilo ao vencer o Sparta Rotterdam, por 3 a 1, no último domingo, na última rodada do torneio.

Uma taça que muitos já consideravam nas mãos do arquirrival Ajax, especialmente após a derrota por 2 a 0 no clássico, que fez com que a distância entre os dois fosse ampliada para nove pontos a apenas sete rodadas para o fim da competição. Mas os Camponeses mostraram que, no futebol, nada está decidido até o fim.

Com personalidade, talento e entrega, Mauro Júnior foi essencial na arrancada perfeita do time: sete vitórias em sete jogos, e 21 pontos somados na reta final. O Ajax, por outro lado, conquistou apenas cinco nos últimos cinco duelos e foi ultrapassado na penúltima rodada. Com isso, o PSV fechou a competição com 79 pontos, um a mais do que o rival, e ergueu sua 26ª taça da Eredivisie em um desfecho que entra para a história e fica para sempre na memória dos torcedores e do elenco.