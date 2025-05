Léo Jardim volta a ser herói em classificação do Vasco na Copa do Brasil

O Vasco avançou com sofrimento na Copa do Brasil. Os cruzmaltinos empataram com Operário-PR por 1 a 1 (2 a 2 no agregado) no tempo normal e venceram por 7 a 6 na disputa por pênaltis.

Mais uma vez, o herói vascaíno foi o goleiro Léo Jardim. O arqueiro defendeu três cobranças dos paranaenses, incluindo a última, de Alan Godói, que decretou a classificação carioca.

Léo Jardim foi responsável por impedir o avanço do Operário, que teve cobrança para finalizar a disputa, com Thales Oleques. O goleiro já havia defendido a penalidade de Neto Paraíba.