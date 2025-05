Júri popular condena homem por morte de torcedora do Palmeiras em 2023; confira pena

"No caso, o réu confessa a parte principal dos fatos, ou seja, que arremessou a referida garrafa", destacou a juíza.

O juri popular reconheceu, ainda, a materialidade e autoria do crime, bem como as qualificadoras de motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que impediu a defesa da vítima.

Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras, morreu após ser ferida em um confronto ocorrido na rua Padre Antônio Tomás, perto da entrada visitante do Allianz Parque, antes do início de Palmeiras x Flamengo, pela 14ª rodada da Série A, no dia 8 de julho de 2023. A torcedora foi socorrida, levada ao hospital, mas morreu dois dias depois, no dia 10 de julho.