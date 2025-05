Indiana Pacers x New York Knicks: Veja onde assistir a série pelos playoffs da NBA

Onde Assistir

Todos os jogos da série entre Indiana Pacers e New York Knicks serão transmitidos com exclusividade pela Prime Video.

Os Pacers são os atuais vice-campeões do Leste, enquanto os Knicks retornam à decisão da conferência após mais de 25 anos. Com uma sólida temporada regular, Indiana disputou os Playoffs com excelência. Sob a liderança de Tyrese Haliburton, a equipe eliminou o Milwaukee Bucks, quanto o Cleveland Cavaliers em 5 jogos cada.

Por sua vez, New York teve um desempenho ainda melhor do que o seu rival na temporada regular, garantindo a 3ª colocação da conferência. Na primeira rodada dos playoffs eliminou o Detroit Pistons em 6 jogos. Já na segunda rodada encararam o clássico rival Boston Celtics, e também precisaram de 6 jogos para se classificar para a decisão.

Será a quarta vez que as franquias se enfrentam nas finais da Conferência Leste. A última ocorreu há 25 anos, na temporada 1999-2000, quando o Indiana Pacers eliminou o New York Knicks.

Os primeiros quatro jogos estão confirmados e os seguintes - cinco a sete - serão disputados apenas se houver necessidade na série.