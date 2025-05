Ídolos do Flamengo, Gerson e Nunes fazem aniversário nesta terça

O dia 20 de maio é especial para dois grandes ídolos do Flamengo. Nesta terça, o volante Gerson, e o ex-atacante Nunes, fazem aniversário. O atual capitão do Rubro-Negro completa 28 anos, enquanto o campeão da Copa Libertadores de 1981 faz 71 anos.

Gerson chegou ao Flamengo em 2019 e possui muitos momentos marcantes com a camisa rubro-negra. Com duas passagens pelo clube, o volante disputou 246 jogos, marcou 18 gols e deu 35 assistências. Foi diversas vezes campeão pelo Mengão, mas em especial, da Copa Libertadores de 2019, dos Campeonatos Brasileiros de 2019 e 2020, além da Copa do Brasil de 2024.

Por sua vez, Nunes, o "artilheiro das decisões", é um dos ídolos máximos do Flamengo. O ex-atacante, conhecido por marcar em finais, fez dois gols na vitória do Mengão sobre o Liverpool por 3 a 0, na final do Mundial de 1981. Além disso, ele foi campeão da Libertadores daquele ano e também possui dois Campeonatos Brasileiros pelo clube. Ao todo, Nunes disputou 214 partidas e marcou 99 gols.