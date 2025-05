Hugo Calderano e Bruna Takahashi vencem novamente no Mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi seguem com um grande desempenho na disputa da chave individual do Campeonato Mundial de tênis de mesa, disputado em Doha, no Catar. Ambos passaram por mais um desafio nesta terça-feira.

Sem dar chances para o adversário, Calderano venceu o tunisiano Wassim Essid por 4 a 0. As parciais não deixaram dúvidas sobre a superioridade do brasileiro: 11/5, 11/3, 11/5 e 11/4.

O resultado positivo coloca Calderano na terceira fase do Campeonato Mundial. O próximo adversário será o cazaque Kirill Gerassimenko, número 59 do ranking.