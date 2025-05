Grêmio empata em casa com o CSA e cai na terceira fase da Copa do Brasil

No primeiro tempo, o Grêmio foi dominante, controlando a posse e criando as principais oportunidades. Cristian Olivera e Braithwaite chegaram cara a cara com o goleiro, mas pararam em Gabriel Félix. Marlon quase marcou em chute de fora da área, e Monsalve acertou a trave no fim. O CSA se defendeu bem e assustou uma vez com Tiago Marques, que pediu pênalti após disputa com Monsalve.

Na segunda etapa, o Grêmio manteve a pressão e seguiu acumulando chances. Braithwaite e Arezo finalizaram com perigo, mas Gabriel Félix salvou novamente. Ronald e Amuzu também tentaram, mas faltou precisão. O CSA pouco atacou e se concentrou na defesa, conseguindo segurar o empate que garantiu sua classificação.

Aos 43 minutos, o Grêmio chegou a balançar as redes com Aravena, após escanteio pela esquerda. Porém, Matheus Delgado Candançan, árbitro do duelo, viu falta de Kannemann e impediu o tento gremista. Arezo, por reclamação acintosa, foi expulso.