Flamengo x Botafogo-PB: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O jogo de ida terminou com vitória rubro-negra por 1 a 0. Assim, o Flamengo entra em campo com a vantagem do empate para avançar à próxima fase. Ao Botafogo-PB, resta vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar. Já em caso de vitória por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro e com um duelo contra o líder Palmeiras no próximo domingo, o técnico Filipe Luis deve escalar uma equipe alternativa. Gerson e Arrascaeta, que não entraram em campo no recente empate contra o Botafogo, devem ser os únicos titulares entre os onze iniciais.

Já a equipe paraibana segue fazendo uma temporada irregular. A falta de resultados levou à demissão do técnico Antônio Carlos Zago, substituído por Márcio Fernandes. Desde o revés no jogo de ida, o time acumulou duas derrotas e um empate pela Série C. Com apenas uma vitória em seis rodadas, a equipe aparece no 15º lugar da Terceira Divisão.