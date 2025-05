Félix Torres ganha chance como lateral no Corinthians e dá nova alternativa a Dorival

Com a boa atuação, Félix pode passar a ser uma opção recorrente no setor, ao menos enquanto Matheuzinho seguir em tratamento. A versatilidade do jogador se mostra valiosa em um elenco que, com o calendário apertado, precisa de alternativas pontuais para manter o rendimento.

"Depois de um bom tempo o Léo Mana voltou e fez uma partida desgastante. Iria enfrentar um adversário agudo, que vai para cima. Félix está treinando muito bem, estava merecendo essa chance. Fiquei feliz com a atuação dele, espero que continue nessa crescente. Ele pode crescer muito, mas já foi bem diferente do que vi na primeira apresentação dele", avaliou Dorival.

Após triunfar no Clássico Alvinegro, o Corinthians volta suas atenções à Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, a equipe recebe o Novorizontino, na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília). No primeiro embate entre ambas as equipes, o Timão venceu por 1 a 0 e leva a vantagem do empate para carimbar seu passaporte às oitavas do torneio.