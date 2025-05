Felipinho destaca "mudança de postura" em classificação do Athletico-PR na Copa do Brasil

O Athletico-PR está nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe paranaense venceu o Brusque por 1 a 0 nesta terça-feira, na Ligga Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. O volante Felipinho celebrou a classificação do Furacão, destacando a mudança de postura do time.

"A gente não está numa situação muito boa, viemos de cinco derrotas, mas é uma mudança da gente que tem que vir. Conversamos muito internamente sobre nossa mudança de postura, e eu acredito que hoje, nesse jogo, foi um reflexo dessa conversa. Realmente hoje a gente teve uma mudança de postura, a torcida abraçou de uma forma, e esse é o caminho, não tem jeito", disse ao Prime Video.