Facundo cita confiança de Abel e avalia sequência no Palmeiras: "Ganhando tudo funciona melhor"

O começo da primeira temporada de Facundo Torres no Palmeiras impressionou pela sequência de jogos obtida pelo atacante. Dos 31 jogos do ano, o uruguaio disputou 28 deles, sendo o segundo jogador com mais partidas, atrás apenas de Weverton (29). Ele valorizou as oportunidades recebidas e atribuiu a sequência no time à confiança de Abel Ferreira.

"Estou feliz por todos esses jogos que disputei até agora. Acho que, desde que comecei, tenho a confiança do treinador e dos meus companheiros. Fico muito feliz por isso e tento ajudar a equipe como posso. Temos que ser profissionais, temos muito jogos, então, tratamos de cuidar do corpo, fazer todo o possível para recuperar e poder ajudar a equipe no máximo nos jogos", disse.

O Palmeiras acertou a contratação de Facundo Torres em dezembro de 2024 e pagou R$ 89,1 milhões ao Orlando City, dos Estados Unidos. O jogador apresentou-se ao clube em janeiro e fez toda pré-temporada com o elenco. No início do Paulista, levando em conta o rodízio feito por Abel Ferreira ficou fora de apenas dois jogos: contra Portuguesa e Santos, na primeira e terceira rodadas.