Ex-Botafogo e Flamengo, William Arão deixa o Panathinaikos e fica livre no mercado

Best wishes in the next chapter of your career @willianarao . Thank you for your time at Panathinaikos.

? Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 20, 2025

Passagens no Brasil

Antes de se destacar por Botafogo e Flamengo, William Arão teve rápida passagem pelo Corinthians. Pelo Timão, o jogador disputou apenas 17 jogos, mas foi campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012.

Em 2015 chegou ao Botafogo, onde rapidamente se tornou peça fundamental. No Fogão, o volante disputou 58 jogos e marcou sete gols, ajudando a equipe a subir à primeira divisão.

Um ano depois, Arão trocou o Botafogo pelo Flamengo, onde foi muito vencedor. Em sete temporadas na Gávea, o jogador de 33 anos disputou 371 partidas e conquistou, entre muitos títulos, as Copas Libertadores de 2019 e 2022, uma Copa do Brasil (2022) e dois Campeonatos Brasileiros, em 2019 e 2020.