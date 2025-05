Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em time com um volante para enfrentar o Náutico

A escalação do São Paulo está definida para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Náutico, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, no Recife. O técnico Luis Zubeldía decidiu levar a campo uma equipe com apenas um volante, Alisson, e, por isso, reforçou o sistema defensivo com três zagueiros.

O São Paulo conta com diversos desfalques para o confronto desta noite. Marcos Antônio (lesão na região posterior da coxa esquerda), Lucca (entorse no tornozelo direito), Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Rodriguinho (entorse no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) estão fora de ação.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Oscar, Luciano e Enzo Díaz; Lucas Ferreira e André Silva.