Escalação de Huijsen pelo Bournemouth deixa Real Madrid apreensivo

O Real Madrid confirmou, no último sábado, um acordo com Dean Huijsen, zagueiro holandês de 20 anos que atua pelo Bournemouth. No entanto, o jogador ainda participará dos dois últimos jogos da equipe pelo Campeonato Inglês e, segundo o diário Marca, há um clima de atenção no Real Madrid para uma possível lesão do atleta.

O penúltimo compromisso do garoto é nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), diante do Manchester City, no Etihad Stadium. O treinador da equipe, Andoni Iraola, deixou claro que Huijsen está pronto para a partida e que deseja encerrar bem sua passagem pelo Bournemouth.