Entenda por que Palmeiras não assinou manifesto que exige mudanças na CBF

O Palmeiras não acompanhou outros 38 clubes da Série A e B no manifesto publicado pela Liga Forte União (LFU). O clube alviverde entende que o momento não é de cobrança, mas de tranquilidade e união para que Samir Xaud possa trabalhar e cumprir os objetivos da gestão.

Leila Pereira já havia tomado outra decisão contrária à maioria, quando não apoiou a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, que manifestou interesse em assumir o cargo e recebeu apoio de 32 clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Ela declarou seu apoio à candidatura Xaud, que não terá concorrente nas eleições, previstas para o dia 25 de maio.

A mandatária do Palmeiras disse que vê Xaud comprometido com pautas defendidas pelo Palmeiras em pontos como "como a implementação do Fair Play Financeiro, a redução dos campeonatos estaduais e a criação de uma liga que dê autonomia aos clubes na organização das competições nacionais".