DM do Corinthians: Memphis e Matheuzinho trabalham com a fisioterapia no gramado

Os dois, no entanto, ainda não ficam à disposição para o jogo desta quarta-feira, contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil. A previsão mais otimista é que os jogadores possam retornar na partida diante do Atlético-MG, agendada para o próximo sábado, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia Rodrigo Garro, em estágio final de recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito, deu sequência à transição física e participou normalmente do aquecimento com o restante do plantel.

A única ausência no treinamento desta manhã foi o zagueiro Gustavo Henrique. No início do mês, o defensor passou por uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal.

Este foi o último treino do Corinthians antes de enfrentar o Novorizontino. O embate está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O Timão está em vantagem no confronto. A equipe alvinegra venceu a partida de ida por 1 a 0, em Novo Horizonte, e deu um passo importante rumo à classificação para as oitavas de final.

Para avançar, os comandado de Dorival Júnior precisam de um simples empate. Uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais tentos elimina o time do Parque São Jorge.