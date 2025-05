Corinthians x Novorizontino: informações e prováveis escalações do jogo da Copa do Brasil

Dorival tem desfalques significativos para o jogo decisivo. Lesionados, o atacante Memphis Depay (contusão ligamentar no tornozelo direito) o lateral Matheuzinho (edema na coxa direita) e o zagueiro Gustavo Henrique (cirurgia de hérnia inguinal) ficam de fora. O meia Rodrigo Garro, apesar de ter evoluído no tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito, também segue ausente.

Visando preservar a integridade física dos jogadores, o treinador deve voltar a fazer mudanças pontuais para levar a campo a equipe com mais energia.

O Corinthians chega embalado pela vitória no clássico contra o Santos, por 1 a 0, pelo Brasileirão. Já o Novorizontino vem de um triunfo sobre o Athletic, por 2 a 0, pela Série B.