Corinthians bate o Cruzeiro fora de casa e volta a vencer pelo Brasileiro sub-20

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileirão sub-20 está marcado para a próxima terça-feira. A equipe mede forças com o Santos, em Santana de Parnaíba, a partir das 18h (de Brasília). Já o Cabuloso visita o Cuiabá no dia seguinte, às 16h.

Antes do clássico contra o Peixe, o Timão entrará em campo pelo Paulistão sub-20. Nesta sexta-feira, os comandados de Orlando Ribeiro enfrentam o Água Santa, fora de casa, às 15h.