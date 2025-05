Com Timea Babos, Luisa Stefani vai à semifinal do WTA 500 de Estrasburgo

A brasileira Luisa Stefani avançou no WTA 500 de Estrasburgo nesta terça-feira. Em parceria com a húngara Timea Babos, ela garantiu a classificação para a semifinal do torneio francês disputado no saibro.

Luisa e Timea foram beneficiadas pelo abandono da tcheca Marie Bouzkova, que jogaria ao lado da russa Alexandra Panova. Ela sentiu uma lesão na perna diante da espanhola Paula Badosa e não conseguiu prosseguir no torneio.