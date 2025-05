Com Neymar e Guilherme, Santos se prepara para enfrentar o CRB

Nesta terça-feira, o Santos realizou o penúltimo treino de olho no duelo contra o CRB, marcado para quinta-feira, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com Neymar e Guilherme em campo, a equipe praiana trabalhou no CT Rei Pelé.

Como na atividade da última segunda-feira, a dupla voltou a trabalhar e deve reforçar o time de Cléber Xavier. O camisa 10 se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda, enquanto o atacante está recuperado de contusão muscular na perna direita.

Neymar não entra em campo desde o dia 16 de abril, quando se lesionou no primeiro tempo da partida contra o Atlético-MG, vencida pelo Santos por 2 a 0. Já Guilherme não joga desde o empate em 1 a 1 com o CRB, válido pelo jogo de ida, no último dia 1º.