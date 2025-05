Com Garro, Corinthians fecha preparação para pegar o Novorizontino; veja provável escalação

Nesta terça-feira, o Corinthians decidiu abrir as portas do CT Dr. Joaquim Grava à imprensa, que acompanhou parte do último treino da equipe antes do jogo contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil. O meia Rodrigo Garro marcou presença nas atividades de campo.

O argentino, que está em estágio final de recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito, deu sequência à transição física e fez parte dos trabalhos com o restante do elenco. Ele realizou alguns exercícios físicos em campo e participou de uma roda de bobinho durante o aquecimento, como uma espécie de curinga.

Rodrigo Garro, de colete branco, trabalhou no gramado do CT Joaquim Grava nesta terça-feira