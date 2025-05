Com Cristiano Ronaldo, Portugal anuncia convocados para fase final da Liga das Nações

Nesta terça-feira, o treinador Roberto Martínez anunciou a lista dos 26 convocados para defender a seleção de Portugal no Final Four da Liga das Nações. Os portugueses encaram a Alemanha no dia 4 de junho, quarta-feira, na Allianz Arena, por uma vaga na final da competição.

O destaque da convocação foi o jovem Rodrigo Mora, de apenas 18 anos. Com a camisa do Porto, o atacante marcou dez gols e deu quatro assistências em 23 jogos pelo Campeonato Português e foi chamado para defender a seleção de Portugal pela primeira vez na carreira.

Entre os desfalques, a principal ausência foi de João Cancelo. O lateral direito, que defende o Al-Hilal, está longe dos gramados há quase um mês, por conta de uma lesão muscular na coxa direita, e acabou ficando fora da lista de convocados.