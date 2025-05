Capitão da Portuguesa convoca a torcida para duelo contra o Pouso Alegre

Embalada por sua primeira vitória fora de casa e pela segunda consecutiva na Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa volta a campo neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio do Canindé, para enfrentar o Pouso Alegre, pela sexta rodada da fase de grupos. O objetivo é claro: manter o embalo, a liderança do Grupo A6 e seguir firme na briga pela classificação.

O triunfo por 3 a 1 sobre o Porto Vitória, no Espírito Santo, foi o primeiro da equipe como visitante nesta edição da competição nacional. Somada à vitória anterior em casa, a Lusa alcançou sua primeira sequência de dois triunfos consecutivos na temporada.

O bom momento também se reflete no desempenho ofensivo: a equipe rubro-verde tem uma das melhores médias de gols do futebol brasileiro em 2024 e figura entre os ataques mais letais da Série D.