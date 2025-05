ASICS Golden Run São Paulo 2025 bate recorde de participantes

Durante o evento, a ASICS também expôs sua coleção Golden Run São Paulo, composta pelo exclusivo GEL-Nimbus 27 Golden, camisetas de performance e outra de algodão, além de shorts de compressão, uma jaqueta e um boné, perfeitos para completar o visual dos atletas.

Na ASICS Golden Run, a marca reforçou seu compromisso com a sustentabilidade por meio de uma parceria com a MUSA, empresa especializada na gestão de resíduos. Durante o evento, todos os resíduos foram cuidadosamente coletados, separados e encaminhados para a destinação correta: os recicláveis foram convertidos em matéria-prima, os orgânicos passaram por um processo de compostagem, e os rejeitos foram utilizados na geração de energia.

Resultados

O atleta Johnatas Cruz foi quem levou o primeiro lugar nos 21km da ASICS Golden Run São Paulo com o tempo de 1h04'42" e comentou: "O percurso da ASICS Golden Run São Paulo é simplesmente excepcional ? muito rápido, ideal para tempos fortes. Hoje era dia de vencer, de buscar recorde, e fico feliz por ter conseguido entregar uma grande performance. Dois recordes recentes já vinham me motivando ? a maratona como melhor sul-americano e meu RP nos 10 km na Tokyo Speed Race ? e agora coroamos com mais uma vitória. Dividir esse momento com minha família, minha esposa e meus filhos presentes, em uma prova da marca que me patrocina e ainda sentir a energia do público, foi especial.", relatou.

Ao seu lado no pódio masculino estava William Kibor em segundo lugar (1h04'52"), Gosa Bogale Seyoum (1h05'35"), Lucas Paulo Ferreira Barboza (1h06'15") e Nicolas Herrera (1h06'32").

O pódio feminino dos 21km teve a atleta ASICS Nubia de Oliveira no primeiro lugar (1h15'59"), seguida por Tatiane Raquel da Silva (1h15'53"), Amanda Aparecida de Oliveira (1h15'53"), Viola Jelagat Kosgei (1h16'09") e Felismina Vendohali Tchihanda Cavela da Silva (1h16'27"). Sobre o resultado, Nubia comentou: "Correr a ASICS Golden Run pela segunda vez foi uma experiência incrível. Estou muito feliz em me tornar bicampeã dessa prova tão especial e em poder representar a ASICS mais uma vez no topo do pódio. Agradeço à marca por acreditar no meu trabalho e no meu potencial. Cada linha de chegada carrega uma emoção única, e essa prova me proporcionou um sentimento que realmente tocou o meu coração. Tenho muito orgulho de fazer parte do Time ASICS e sigo determinada a conquistar ainda mais. Que venham muitas outras edições pelo Brasil!"