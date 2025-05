Antes da decisão da Liga Europa, Postecoglou discute com repórter: "Não sou palhaço"

? Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 20, 2025

Questionado sobre a linha tênue entre uma temporada com um título europeu, em caso de vitória, ou um ano marcado pela parte de baixo da tabela, em caso de vice-campeonato, Postecoglou discutiu com um repórter, que usou o termo "palhaço" em uma matéria ao falar do treinador.

"Isso depende de como você encara, mas vou te dizer uma coisa, aconteça o que acontecer, não sou um palhaço e nunca serei. Você me desapontou com as suas palavras (na matéria) para descrever alguém, que, em 26 anos, lutou para estar em uma final europeia. Se você insinua que alguém que não vence é um palhaço, eu não sei como responder essa pergunta", disse Postecoglou.

Além da polêmica, o técnico do Tottenham também avaliou a importância da decisão, enfatizando o tamanho do possível título à equipe. Os Spurs não vencem um título desde 2008, quando conquistaram a Copa da Liga Inglesa.

"É um grande título, e sabemos o que significa disputar a Liga dos Campeões. Mas já estivemos lá antes e há muito tempo não levantamos um troféu".

Postecoglou sobre o retorno de Son