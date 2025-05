Volta Redonda empata com Amazonas e desperdiça chance de deixar Z4 da Série B

Nesta segunda-feira, em duelo da parte de baixo da tabela da Série B, o Volta Redonda marcou no fim e empatou em 1 a 1 com o Amazonas, pela oitava rodada. O gol dos visitantes marcado no Estádio Raulino de Oliveira saiu dos pés de Luan Silva, que, na etapa final, foi expulso. O gol do Voltaço saiu no apagar das luzes e foi cravado por Matheus Lucas.

O Volta Redonda, desta maneira, chegou aos seis pontos, mas permanece na 17ª colocação, ainda no Z4 da Série B. Sem vencer no campeonato, o Amazonas é o 20º, com apenas quatro unidades.

Pela nona rodada da Série B do Brasileirão, o Volta Redonda enfrenta o Remo, neste sábado, às 20h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA). Já o Amazonas, às 18h30 do domingo, recebe o Operário-PR, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM).