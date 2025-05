Vegetti chega a 100 jogos pelo Vasco e celebra marca: "É uma honra muito grande"

O atacante argentino Pablo Vegetti completou 100 jogos com a camisa do Vasco. O jogador atingiu a importante marca na derrota por 4 a 1 contra o Puerto Cabello-VEN, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no último dia 7.

Por meio do canal do Vasco no YouTube, o camisa 99 celebrou o feito: "Apesar de estar por dois anos aqui no Vasco, em tão pouco tempo, fazer 100 jogos com uma camisa tão grande, tão pesada e com tanta história, para mim, é uma honra muito grande. É o que eu tento fazer sempre que visto a camisa do Vasco. Vesti-la com honra, fazendo o que o torcedor gostaria de fazer no campo, mas ainda é um longo caminho a percorrer", destacou.