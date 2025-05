Vasco x Operário: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Agora, fora da zona do rebaixamento no Brasileirão, o Vasco precisa vencer a equipe paranaense para ficar com a vaga na Copa do Brasil. No jogo de ida, em Ponta Grossa-PR, as duas equipes empataram em 1 a 1.

Do outro lado, o Operário-PR também vem se recuperando. Após o empate com o Vasco no jogo de ida, o Fantasma emplacou uma sequência de três vitórias consecutivas e subiu para a quinta posição da Série B do Brasileiro.

"A gente conseguiu controlar bem os jogos nessas últimas três partidas, com e sem a bola, e aumentar nossa eficácia ofensiva. Isso nos dá muita confiança, mas temos que manter os pés no chão. Agora temos uma verdadeira final de campeonato contra o Vasco, pela Copa do Brasil", afirmou o técnico Bruno Pivetti em coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último sábado, no Couto Pereira.