Valencia exige retratação por documentário de Vini Jr: 'verdade deve prevalecer'

O Valencia exige uma retratação da Netflix pelo documentário "Baila, Vini", que mostra a vida do brasileiro Vinicius Júnior desde sua chegada ao Real Madrid. Um dos principais momentos abordados pela produção é quando o atacante sofre insultos racistas proferidos pela torcida do Valencia, no Estádio Mestalla, em 2023.

"Diante da injustiça e das falsidades cometidas contra os torcedores do Valencia CF, o Clube exigiu por escrito uma retificação imediata da produtora do documentário sobre o ocorrido no Mestalla e que não corresponde à realidade. A verdade e o respeito pelos nossos fãs devem prevalecer. O Valencia CF reserva-se o direito de tomar medidas legais", publicou o Valencia.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a principal reclamação do Valencia é quanto às imagens e cenas em que a torcida do clube ofende Vinicius Júnior gritando "mono". A diretoria do clube argumenta que seus torcedores gritavam "tolo" para o brasileiro.