Torcedor do São Paulo atingido por placa recebe alta do hospital

Um dos torcedores do São Paulo atingidos por uma placa de ferro no jogo contra o Libertad, na última quarta-feira, no Morumbis, recebeu alta do hospital no último domingo.

Ryan estava na UTI, mas evoluiu bem nos últimos dias e foi liberado pelos médicos do Hospital Albert Einstein, para onde as vítimas foram transferidas após receberem um primeiro atendimento no Hospital Campo Limpo.

A notícia foi dada pelo irmão de Ryan, Alexandre Edward, que teve ferimentos mais leves. O pai deles, Ivan Bezerra, entretanto, segue entubado na UTI, mas também tem evoluído.