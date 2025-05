Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim critica postura do Atlético-MG no clássico mineiro

Jogando ao lado de sua torcida, o Cruzeiro empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG neste domingo, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Leonardo Jardim, técnico da Raposa, criticou a postura do Atlético-MG que, para ele, abdicou de atuar no clássico mineiro.

"O domínio do jogo foi do Cruzeiro. No centro do estádio tem uma frase escrita "Cruzeiro, maior de Minas". Fico admirado que, num clássico desta natureza, o nosso adversário não propôs jogo. Eles jogaram simplesmente nos duelos e contra-ataques e mais nada. Fomos nós quem tivemos que assumir as responsabilidades totais do clássico. Pensava que ia ser um clássico diferente", disse Jardim.