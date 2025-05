Sport anuncia Enrico Ambrogini, ex-Cruzeiro, como novo diretor de futebol

Afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda sem vencer após nove rodadas, o Sport oficializou nesta segunda-feira a contratação de Enrico Ambrogini como diretor geral de futebol. O dirigente, com passagens por Cruzeiro, Real Valladolid e, mais recentemente, pela SAF do Figueirense, chega à Ilha do Retiro para um desafio de reformulação nos bastidores rubro-negros.

Ambrogini esteve no Recife nos últimos dias para reuniões presenciais com a cúpula do Sport. A contratação foi conduzida pelo vice de futebol Guilherme Falcão, com aval do presidente Yuri Romão.

O dirigente será apresentado oficialmente nesta terça-feira, às 11h (de Brasília), na sala de imprensa da Ilha do Retiro, ao lado de Thiago Gasparino, novo executivo de futebol anunciado na última semana. A intenção da diretoria é profissionalizar completamente a gestão do departamento de futebol.