Soteldo sofre lesão muscular e vira desfalque no Santos

Soteldo havia voltado recentemente de outra contusão muscular, no músculo semitendíneo, sofrida em abril. Ele conseguiu emplacar uma sequência de apenas três jogos, sendo titular em todos.

O meia-atacante já iniciou tratamento com a fisioterapia do Santos, em dois períodos, no CT Rei Pelé.

Desta forma, o camisa 7 não fica à disposição do técnico Cleber Xavier diante do CRB, na próxima quinta-feira, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O embate será no Estádio Rei Pelé, às 21h30 (de Brasília). Com o empate de 1 a 1 na ida, os paulistas precisam vencer para avançar. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.