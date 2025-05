São Paulo oficializa fim do time de basquete por falta de recursos

O São Paulo oficializou nesta segunda-feira o encerramento das atividades do time de basquete. Por meio de um comunicado, o clube alegou falta de recursos para dar continuidade ao projeto.

"O São Paulo Futebol Clube comunica o encerramento das atividades da equipe de basquetebol masculino profissional. O projeto, que contou com grandes nomes do esporte no País e foi inicialmente idealizado e executado pelo diretor Carlos Belmonte, foi um sucesso da modalidade em âmbito nacional e internacional, com a coroação com títulos e inúmeros grandes jogos e disputas de finais das principais competições da modalidade", escreveu o clube.

Nos últimos anos o São Paulo se consolidou como uma das principais equipes de basquete do Brasil. O time tricolor foi campeão da Liga das Américas, na temporada 2021/22, foi vice-campeão da Copa Intercontinental, perdendo para o Tenerife, da Espanha, na final, e também chegou a duas decisões do NBB, sendo derrotado pelo Flamengo em 2020/21 e pelo Franca em 2022/23.