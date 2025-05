São Paulo encerra preparação para pegar o Náutico; veja provável escalação

Na manhã desta segunda-feira, o elenco do São Paulo encerrou a preparação para o duelo contra o Náutico, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A boa notícia é o retorno do meia Rodriguinho, liberado ao se recuperar de uma entorse no tornozelo direito. O jogador realizou trabalhos técnicos e de bolas paradas. O zagueiro Ruan, que já havia participado do último treino, também está recuperado, desta vez de dores no joelho direito.

Por outro lado, o São Paulo confirmou uma lesão na coxa esquerda de Marcos Antônio, e uma entorse no tornozelo direito do atacante Lucca. Com isso, os atletas são baixas para o duelo contra o Náutico.