São Paulo desembarca em Recife para enfrentar o Náutico pela Copa do Brasil

Na noite desta segunda-feira, o São Paulo desembarcou em Recife para enfrentar o Náutico, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para acontecer neste terça, às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos.

A delegação do Tricolor embarcou no período da tarde. Mais cedo, o elenco finalizou a preparação para o confronto.

Para o duelo, Zubeldía não poderá contar com Marcos Antônio (lesão muscular na coxa esquerda), Lucca (entorse no tornozelo direito), Lucas (trauma no joelho direito), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia) e Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo).