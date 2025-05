Roger Machado comenta empate do Inter e desempenho aquém das expectativas na temporada

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 19, 2025

"O gol hoje foi desatenção, com certeza. Perdemos nossas referências dentro da área em um cruzamento, no Reinaldo que é um exímio cruzador. Não é a primeira vez que sofremos gols no início do jogo, isso requer dos jogadores muita força para correr atrás do placar. É preciso cuidar do zero no marcador porque fazer dois gols no futebol é muito difícil", disse o treinador.

Roger Machado também justificou o fato de o Internacional não estar correspondendo às expectativas criadas por torcedores e pela mídia, que apontavam o clube como um dos candidatos ao título do Brasileirão.

"As previsões não estavam erradas, mas elas estavam sendo feitas para apenas uma competição. Não contaram que durante a semana nós jogamos mais duas competições com um intervalo de três dias entre as partidas. Esse não é só um problema nosso, esse tem sido um problema também daquelas equipes que disputam três competições simultâneas" afirmou Roger.

O Internacional terminou a rodada na 15ª colocação, com dez pontos. A equipe possui uma campanha de duas vitórias, quatro empates e três derrotas.

O próximo jogo do Colorado será na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Maracanã, do Ceará, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida acontecerá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, após o time cearense vender o mando de campo. Na ida, no Beira-Rio, o Inter venceu por 1 a 0.