Renato Paiva analisa performance do Botafogo e brinca sobre Cristiano Ronaldo

Atuando como visitante, o Botafogo empatou sem gols com o Flamengo neste domingo, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Renato Paiva, o Fogão jogou bem e teve a melhor chance do jogo, mas pecou quando precisava dar o "último passe".

"Controlamos melhor o jogo na segunda etapa e, para mim, tivemos a melhor chance do duelo. Porém, acho que faltou aquele plus no último passe, às vezes até quando estávamos em superioridade numérica... Poderíamos ter aproveitado melhor os contra-ataques e ter definido melhor os lances. A melhor chance do jogo foi nossa e poderíamos ter feito o gol, mas entendo que o empate foi justo", analisou Renato Paiva.