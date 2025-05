Palmeiras empata e desperdiça chance de ser vice-líder do Brasileiro feminino

Nesta segunda-feira, no Sesc Campestre, em Porto Alegre (RS), o Palmeiras buscou um empate em 2 a 2 contra o Internacional, pela 11ª rodada do Brasileirão feminino. Amanda Gutierres e Andressinha marcaram para o Verdão, enquanto Bruna Benites e Belén Aquino cravaram para as Gurias do Colorado.

Desta forma, diante do empate, o Palmeiras chegou aos 21 pontos e subiu para a terceira colocação. O Alviverde, porém, em caso de vitória, ultrapassaria o rival Corinthians (22) e iria à vice-liderança da competição. O líder é o Cruzeiro, com 29. O Internacional, por sua vez, ficou na 12ª posição, com 11 unidades conquistadas.

Pela 12ª rodada do Brasileirão feminino, o Palmeiras volta aos gramados já nesta quinta-feira, para enfrentar, em casa, o Cruzeiro, às 16h (de Brasília). O Colorado, por sua vez, no mesmo dia, mas às 15h, visita o Flamengo, no Rio de Janeiro.