Palco da próxima partida, última derrota do São Paulo no Estádio dos Aflitos foi em 2012; relembre

Nesta terça-feira, o Tricolor busca confirmar sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com a vitória no jogo de ida, no Morumbis, a equipe do técnico Luis Zubeldía tem a vantagem do empate para avançar na competição.

Por outro lado, o Náutico vai precisar repetir o desempenho do duelo de 2012 para se classificar. A equipe pernambucana precisa vencer por dois de diferença para eliminar o Tricolor. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.