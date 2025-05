Neymar faz primeiro treino com elenco do Santos e se aproxima de retorno

Após a derrota de 1 a 0 para o Corinthians, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta segunda-feira. Agora, o foco é no CRB, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Neymar esteve no campo e trabalhou com o elenco pela primeira vez desde a lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 16 de abril.

O meia-atacante trabalhou com os reservas do clássico, disputado no último domingo, na Neo Química Arena. Os titulares realizaram apenas um trabalho regenerativo.