Náutico x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e mais do duelo pela Copa do Brasil

Por outro lado, o zagueiro Ruan, que vinha com dores no joelho direito, e o meia Rodriguinho, com uma entorse no tornozelo direito, se recuperaram de suas respectivas lesões e podem retornar ao elenco.

O São Paulo chega para o duelo com um empate e uma vitória. A última derrota do Tricolor foi no clássico contra o Palmeiras, por 1 a 0, pela oitava rodada do Brasileirão.

O Náutico, por sua vez, vem se recuperando na Série C do Campeonato Brasileiro. Nas últimas três partidas, foram dois triunfos e um empate. Sem desfalques, o técnico Hélio dos Anjos deve repetir a escalação do confronto de ida.

FICHA TÉCNICA



NÁUTICO X SÃO PAULO

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife