São Paulo tem duas baixas para jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil

O São Paulo terá duas baixas para o jogo contra o Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil. O clube confirmou uma lesão na coxa esquerda de Marcos Antônio, e uma entorse no tornozelo direito do atacante Lucca.

Titular contra o Grêmio, Marcos Antônio teve que deixar o campo logo aos oito minutos após sentir dor muscular na região da coxa. Já Lucca, que substituiu Pablo Maia, sentiu desconforto na região do tornozelo durante o segundo tempo.

Diferentemente do volante, que segue em tratamento no REFFIS, em São Paulo, Lucca viajará com a delegação para continuar a recuperação em Recife, a pedido do técnico Zubeldía.