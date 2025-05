Londrina vence o Confiança fora de casa e segue sem perder na Série C

O Londrina segue sem perder na Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, a equipe paranaense visitou o Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju, no Sergipe, e venceu por 2 a 0. Maurício e Vitinho marcaram os gols do jogo, válido pela sexta rodada da liga nacional.

Com a derrota da Ponte Preta, o Tubarão se tornou o único time que ainda não perdeu na Série C. A equipe conquistou sua terceira vitória na competição e assumiu a terceira posição, com 12 pontos. Já o Confiança segue na lanterna, com apenas três unidades conquistadas.

Ambos os times voltam a campo pela Série C no próximo sábado. O Londrina recebe o ABC, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, enquanto o Confiança visita o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió.