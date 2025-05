Já campeão, Liverpool leva virada do Brighton pelo Campeonato Inglês

O Liverpool perdeu do Brighton por 3 a 2 nesta segunda-feira, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês, no American Express Stadium. Os gols dos visitantes foram marcados por Elliott e Szoboszlai, enquanto Ayari, Mitoma e Hinshelwood balançaram as redes para os mandantes.

Com o resultado, o Liverpool, campeão nacional pela 20ª vez, permaneceu com 83 pontos. Já o Brighton aparece na oitava posição, com 58 pontos.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, às 12h (de Brasília), pela última rodada do Inglês. O Liverpool recebe o Crystal Palace, em Anfield, enquanto o Brighton visita o Tottenham, no Tottenham Hotspur Football Stadium.