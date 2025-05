Grêmio x CSA: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Grêmio entra em campo pela terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira. Os gaúchos recebem o CSA, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Na ida, o time de Mano Menezes foi derrotado por 3 a 2, em um duelo emocionante fora de casa que contou com duas viradas.

ONDE ASSISTIR: o jogo terá transmissão do Amazon Prime Video, serviço de streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES