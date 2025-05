Fluminense e Renato Augusto acertam rescisão; veja números do meia

O Fluminense FC e Renato Augusto comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.



Cria do futsal do clube, Renato voltou às Laranjeiras em 2024 e foi fundamental na conquista da CONMEBOL Recopa naquele ano. Ao todo, disputou 35 jogos com a armadura tricolor… pic.twitter.com/oQ9sJM3wgN