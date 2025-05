Filipe Luís critica calendário e explica ausência de Arrascaeta no clássico

Em um jogo com poucas emoções, Flamengo e Botafogo empataram em 0 a 0 neste domingo, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão não teve a mesma intensidade que costuma ter em suas partidas e, para o técnico Filipe Luís, isso aconteceu por conta do calendário do futebol brasileiro.

"É muito evidente o momento. Nós jogamos no sábado contra o Bahia e depois na quinta na Libertadores, para depois jogar domingo. É inexplicável. Sempre falei: ter muitos jogos, calendário cheio, é um privilégio. Mas tivemos menos de 72 horas para descansar. Do jeito que está, o torcedor se acostume, os melhores não vão estar no campo", falou Filipe Luís.