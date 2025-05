Fifa decide impor transfer ban ao Vasco por dívida com o Nantes

? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 19, 2025

O clube ainda ressaltou que, como a janela de transferências está fechada no momento, a punição não tem efeito prático imediato, o que dá margem para uma eventual reversão antes do início do próximo período de contratações.

Confira a nota oficial do Vasco na íntegra:

"O Vasco da Gama vem a público para informar que já estão sendo adotadas todas as medidas jurídicas cabíveis, visando a reversão da decisão proferida pela FIFA nesta data que aplica a penalidade de registration ban em processo movido pelo Nantes.

De acordo com a legislação brasileira aplicável à recuperação judicial, o clube está impedido de realizar o pagamento. Da mesma forma, a jurisprudência dominante do Comitê Disciplinar da FIFA é no sentido de reconhecer a jurisdição das legislações nacionais e não aplicar a referida sanção, em casos desta natureza.

Ressalta-se, por fim, que em virtude na janela de transferências se encontrar fechada, neste momento, a referida decisão não produz nenhum efeito adverso ao clube".